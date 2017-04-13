Rusya Kırım'da 4 adet gözlem merkezi kuruyor

Rusya Hava Uzay Kuvvetleri Sözcüsü Andrey İvaşina, Rusya Uzay Gözlem Sistemi'nin bir parçası olarak Kırım, Uzak Doğu bölgesi, Altay ve Buryatiya cumhuriyetlerine gelecek birkaç yıl içinde yeni gözlem sistemlerinin yerleştirileceğini söyledi.



Rus Life.ru sitesine konuşan İvaşina "Mevcut sistemlerden farklı olarak, buradaki sistemler yeni donanımlara sahip olacak. Bu donanımlar sistemlerin savaş becerilerini çok fazla arttıracak. Rus Hava Uzay Kuvvetleri böylece uzayın Dünya'ya yakın bölgelerini sürekli olarak gözlemleyebilecek" ifadelerini kullandı.



Bir iletişim sistemi olan Rusya Uzay Gözlem Sistemi her türlü durumda sürekli olarak uzay denetimi ve değerlendirmesi sağlıyor.



Sistemde Voronej-M gibi erken uyarı radar sistemleri yer alıyor.