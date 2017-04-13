Rusya kırmızı çizgiyi kaldrıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Lavrov Suriye semalaraında çizilen kırmızı çizgi hakkında “Rusya, ABD'nin İdlib'deki olaylarla ilgili soruşturmayı desteklemeye hazır olduğunu görüyor. Suriye için ABD'yle işbirliğine devam edeceğiz. ABD ile uçuş koordinaysonunu yeniden başlatmaya hazırız” dedi.
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