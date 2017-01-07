Rusya MİG-35'in test uçuşlarına başlıyor
Rusya'nın geliştirdiği 4. nesil avcı uçağı MiG-35, bu ay test uçuşlarına başlayacak.
En hafif ve en gelişmiş Rus avcı uçağı olma özelliğini taşıyan MiG-35'lerin testlerinin 2017 sonunda tamamlaması, 2018-2020 yıllarında da Rus ordusuna teslim edilmesi hedefleniyor.
NATO'daki kod adı Fulcrum-F olan çok maksatlı avcı uçağı, düşman hava sahasına girmeden her türlü hedefi hassas silahlarla vurmak için tasarlandı.
MiG-35'ler, 17 bin metre uçuş tavanına sahip ve yüksek irtifada saatte 2.400 km hıza ulaşabiliyor.
5. nesil haberleşme ve nişan alma sistemlerine sahip olan uçak, KAB-500 bomba, Kh-35 gemisavar füze, güdümsüz füze, Kh-29T havadan karaya füze, Kh-31A gemisavar füze, Kh-31P anti radar füze, Kh-25ML havadan karaya füze, serbest düşüş bomba, R-73 kısa menzilli füze, RVV-AE orta menzilli havadan havaya füze, R-27 havadan havaya güdümlü füze atma kabiliyetine sahip.
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