Rusya o haberi yalanladı
Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Kurumu (FSMTC) Sözcüsü Mariya Vorobyova, Rusya’nın Suriye’ye 10 adet Su-24 uçağı sevk edeceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Sputnik’e konuşan Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Kurumu (FSMTC) Sözcüsü Mariya Vorobyova, Arabian Aerospace sitesinde yer alan, Rusya’nın Suriye’ye 10 adet Su-24 uçağı sevk edeceği yönündeki haberleri yalanladı.
Vorobyova, “Nisan 2017’de Suriye’ye Su-24 uçaklarının sevk edileceği yönündeki haberler doğru değil” dedi.
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