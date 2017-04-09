Rusya, 'S-500'ler en kısa sürede devreye giriyor'
Rusya Hava Kuvvetleri Komutanı Viktor Bondarev, gelişmiş S-500 hava savunma sisteminin en kısa zamanda Rus hava ve uzay kuvvetlerinin hizmetine girmesini beklediklerini açıkladı.
Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerinin kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen kutlama törenine katılan Bondarev, gazetecilere S-500 gelişmiş hava savunma sistemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bondarev, "S-400 füzesavar hava savunma sistemlerinden ve yeni radar takip sistemlerinden her yıl 5'er adet tarafımıza teslim ediliyor, teslimatlar yeterince hızlı. Savunma sanayisi de yerinde saymıyor, yeni S-500 hava savunma sistemleri de hızlı bir şekilde geliştirilmeye devam ediyor. Söz konusu sistemler en kısa zamanda hava savunma birliklerimizin hizmetine girecek" şeklinde konuştu.
Daha önce Rusya Hava ve Uzay Savunma Akademisi Başkanı Vladimir Lyaporov, S-500 hava savunma sistemleri ile çalışacak personelin eğitimine start verildiğini bildirmişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.