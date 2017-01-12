S-300S-300Rusya, Suriye'de S-300 ve S400'lerle ortak savunma sistemi kurdu
Rusya'nın Suriye'de S-300 hava savunma sistemleriyle S-400 füze savunma sistemlerini kullanarak birleşik hava savunma sistemi kurduğu belirtildi.
Rusya Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi Andrey Kartapolov, Suriye'deki Rus görev gücünün S-300 ve S-400 sistemlerini kullanarak kurduğu birleşik hava savunma ağının Suriye'yi kara ve denizdeki hava saldırılarına karşı koruyacağını belirtti.
Kartapolov, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri ile Bastion kıyı füze sistemleri arasında işbirliği kurulduğunu da kaydetti.
Rusya, Türk F-16 jetlerinin Rus Su-24 uçağını Kasım 2015'te düşürmesinin ardından Suriye'ye S-400 füze savunma sistemleri konuşlandırmıştı.
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