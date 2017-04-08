Rusya Suriye'deki üslerini savunma sistemiyle koruyor
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya’nın Suriye’deki Tartus ve Hmeymim üslerinin Rus füze savunma sistemleri tarafından garantili biçimde korunduğunu söyledi.
Konaşenkov, “S-400 ve Pantsir hava savunma sistemleri, Hmeymim üssündeki Rus hava grubunu garantili biçimde koruyor. Suriye’de konuşlu S-300 sistemi ile Pantsir hava savunma sistemi de Rus donanmasının Tartus’taki tesisini koruyor” dedi.
Konaşenkov, Suriye’deki Rus hava savunma sistemleri birliklerinin 24 saat boyunca nöbet tuttuğunu da kaydetti.
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