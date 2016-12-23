Rusya Tacikistan uçuşlarını durdurdu

Tacikistan’ın, Rus Yamal Havayolları'na bu kış Moskova’daki Jukovskiy Havalimanı ile Duşanbe, Hujand kentlerine uçuş yapmasını engellemesinin ardından, Rusya iki ülke arasındaki hava trafiğini durdurdu.



Bakanlık’tan yapılan açıklamada "Rusya ile Tacikistan arasındaki hava trafiği 22 Aralık’ta gece yarısından itibaren askıya alınacak" ifadeleri kullanıldı.



Rusya, Tacikistan’ın getirdiği engelleme ile iki ülke arasındaki anlaşmaları ihlal ettiği görüşünde.

