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Rusya Tacikistan uçuşlarını durdurdu

Rusya Ulaşım Bakanlığı, bugünden itibaren Tacikistan’la hava trafiğinin askıya alındığını duyurdu.

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Tacikistan’ın, Rus Yamal Havayolları'na bu kış Moskova’daki Jukovskiy Havalimanı ile Duşanbe, Hujand kentlerine uçuş yapmasını engellemesinin ardından, Rusya iki ülke arasındaki hava trafiğini durdurdu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada "Rusya ile Tacikistan arasındaki hava trafiği 22 Aralık’ta gece yarısından itibaren askıya alınacak" ifadeleri kullanıldı.

Rusya, Tacikistan’ın getirdiği engelleme ile iki ülke arasındaki anlaşmaları ihlal ettiği görüşünde.
 

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