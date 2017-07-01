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Rusya Tu-160 ve Tu-95M'leri modernize ediyor

Rusya ordusu, Suriye'de düzenlenen terörle mücadele operasyonlarında etkinliğini en iyi şekilde gözler önüne süren bazı savaş uçaklarını modernize ediyor.

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Tu-160 ve Tu-95M tipi stratejk bombardıman uçaklarının modernize edildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıda Rus savaş uçaklarında yapılan modernizasyonlar hakkında bilgi veren Şoygu, "Tu-160 ve Tu-95M tipi stratejik bombardıman uçaklarının etkinliğini ve hizmet süresini artırmak için, bu uçakların aksamlarının ve motorlarının modernize ediliyor" dedi.

Rusya'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi için her bir bombardıman uçağının özel öneme sahip olduğunu da kaydeden Şoygu, bu uçakların güvenilirliğinin sağlanması için yapılması gerekenleri masaya yatırdıklarının altını çizdi.

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