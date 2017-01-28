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Rusya, uçak filosunu MİG-35'lere çevirecek

Rusya Hava Kuvvetleri Komutanı Viktor Bondarev, hafif savaş uçağı filosundaki tüm uçakların yeni nesil savaş uçağı MiG-35'lerle değiştirileceğini belirtti.

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MiG-35'lerin lansmanında konuşan Bondarev, "Bu uçakları alacağız, onlara ihtiyacımız var. Yakın gelecekte hafif savaş uçağı filomuzun tamamını bu uçaklarla yenileyeceğiz" dedi.

Rusya’nın geliştirdiği 4. nesil savaş uçağı MiG-35’in ilk test uçuşu, dün Moskova bölgesindeki Luhovitsı askeri havaalanında gerçekleştirilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, test uçuşu için düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin MiG-35'ler sayesinde belirgin biçimde güçlenmesini umuyorum" demişti.

MiG-35'ler, 17 bin metre uçuş tavanına sahip ve yüksek irtifada saatte 2.400 km hıza ulaşabiliyor.

NATO'daki kod adı Fulcrum-F olan çok işlevli avcı uçağı, düşman hava sahasına girmeden her türlü hedefi hassas silahlarla vurmak için tasarlandı.

En hafif ve en gelişmiş Rus avcı uçağı olma özelliğini taşıyan MiG-35'lerin testlerinin 2017 sonunda tamamlaması, 2018-2020 yıllarında da Rus ordusuna teslim edilmesi hedefleniyor.

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