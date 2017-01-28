Rusya, uçak filosunu MİG-35'lere çevirecek

MiG-35'lerin lansmanında konuşan Bondarev, "Bu uçakları alacağız, onlara ihtiyacımız var. Yakın gelecekte hafif savaş uçağı filomuzun tamamını bu uçaklarla yenileyeceğiz" dedi.



Rusya’nın geliştirdiği 4. nesil savaş uçağı MiG-35’in ilk test uçuşu, dün Moskova bölgesindeki Luhovitsı askeri havaalanında gerçekleştirilmişti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, test uçuşu için düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin MiG-35'ler sayesinde belirgin biçimde güçlenmesini umuyorum" demişti.



MiG-35'ler, 17 bin metre uçuş tavanına sahip ve yüksek irtifada saatte 2.400 km hıza ulaşabiliyor.



NATO'daki kod adı Fulcrum-F olan çok işlevli avcı uçağı, düşman hava sahasına girmeden her türlü hedefi hassas silahlarla vurmak için tasarlandı.



En hafif ve en gelişmiş Rus avcı uçağı olma özelliğini taşıyan MiG-35'lerin testlerinin 2017 sonunda tamamlaması, 2018-2020 yıllarında da Rus ordusuna teslim edilmesi hedefleniyor.