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Rusya uçak kazasını araştırmaya başladı

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Tu-154 uçağının düşmesinin nedenlerinin titizlikle araştırılacağını belirtti.

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Suriye'ye gitmek üzere havalandıktan sonra Soçi açıklarında düşen Tu-154 uçağında hayatını kaybedenlerin akraba, yakınlarıyla mesai arkadaşlarına taziye mesajı gönderen Medvedev, "Trajedinin nedenleri titizlikle araştırılacak. Trajedinin etkilediği herkese gereken yardım sunulacak" ifadelerini kullandı.

Rusya Başbakanı, "Ölenler arasında gazeteciler, askerler ve Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu'nun müzisyenleri bulunuyor. Bu kişiler Suriye'ye çok iyilik yanlısı ve barışçıl bir misyon için uçuyordu. Bu ağır kaybı kabullenmek mümkün değil" vurgusu yaptı.

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