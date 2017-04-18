Rusya uçakları füzeden jenaratör ile koruyacak

Rusya Bilimler Akademisi’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya Genel Fizik Enstitüsü uzmanlarının, füze saldırısına uğrayan savaş uçaklarının güvenliğini sağlayan jeneratör ürettiği bildirildi.



Jeneratörün ayrıca iletişim, radar ve elektronik harp görevini de yapabileceği belirtildi.



Rusya Bilimler Akademisi’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, “Jeneratör, füzelerin saldırısına uğrayan uçağın güvenliğini sağlıyor” dendi.



Genel Fizik Enstitüsü, optik ve lazer fiziğinin güncel sorunları, lazer teknolojilerinin temelleri, modern radyofizik ve akustik sorunlar üzerine çalışıyor.