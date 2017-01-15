Rusya Ulaştırma Bakanlığı'ndan Aeroflot açıklaması
Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, ‘Aeroflot’ şirketinin önümüzdeki 3 yıl içinde özelleştirilmesini planlamadığını açıkladı.
Rus haber ajansı TASS’a konuşan Sokolov, “Aeroflot 2020 yılına kadar özelleştirmeyi kesinlikle planlamıyoruz, devlet hedeflerini gerçekleştirebilecek şirkete ihtiyacımız var“ diye bildirdi.
Ulaştırma Bakanı, Aeroflot şirketinin hisselerinin büyük kısmının özelleştirilmesi halinde risklerin meydana gelebileceğini belirtti.
Hatırlanacağı üzere Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Şirket Yönetimi Dairesi Başkanı Oksana Tarasenko, Aeroflot şirketinin 2017-2020 özelleştirme planında yer almadığını açıkladı.
Maliye Bakanlığı devletin, devlet şirketinin hisselerinin %50’i artı bir hissesine sahip olmasının şart olmadığında ısrar ediyor.
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