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Rusya ‘Vostoçnıy’ uzay üsünden ticari yolculuk düşünüyor

Roskosmos’un Amur bölgesinde bulunan ‘Vostoçnıy’ uzay üssünden ticari yolculukların düzenlenmesinin değerlendirildiği bildirildi.

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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roskosmos) basın servisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Ticari uçuşların düzenlenmesi için hazırlıklar yapılıyor. Bu stratejinin gerçekleştirilmesi kapsamında Vostoçnıy uzay üssünü yabancı heyetler ziyaret edecek.“ denildi.

Eski adı Uglegorsk olan Tsiolkovskiy kentinin yanında kurulan Vostoçnıy uzay üssü 2012 yılından itibaren inşa ediliyor.

Rusya’nın ilk milli sivil uzay üssü olacak Vostoçnıy, Rusya’nın uzaya bağımsız erişimi sağlayacak.

28 Nisan tarihinde ‘Soyuz-2.1a’ fırlatma aracı başarılı bir şekilde fırlatıldı Bu, söz konusu uzay üssünden ilk fırlatma oldu.

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