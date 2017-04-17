Rusya yeni füzeleri hakkında iddialı konuştu

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin, yeni Rus füzeleri üreteceklerini duyurarak, "Yeni füzelerimiz ABD savunma sistemni delik deşik eder" dedi.



Rus resmi Rossiya kanalına konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Bugün Rus nükleer silahları eski Sovyet klasik füzelerinden oluşmakta. Bunun adı Voevoda, Batı'da ise Satana deniyor. Yeni nesil füzelerin üretilmesi için aktif çalışmalar yapıyoruz. Bu füzelerimizden (eski Sovyet füzeleri) çok korkuyorlar fakat onların süresi yeni füzelerin üretimine kadar geçerli. Çalışmalarımız da bu plana göre yapılmakta."



Rogozin sözlerine şöyle devam etti:



"Yeni füzelerimiz yakın zamanda ordumuzda olacak. Bu silah bugünün, yarının ve geleceğin ABD füze savunma sisteminin üstesinden gelebilecek kapasitede. Biz bu sistemi delik deşik ederiz. ABD savunma sistemi bugün bizim için -çeşitli provokosyonlar dışında- ciddi askeri tehdit sayılmaz."