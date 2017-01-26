Rusya yeni jammerlý ÝHA'sýný tanýttý

Rus Ýzvestiya gazetesinin haberine göre, GSM baz istasyonlarýndan yayýlan sinyalleri engelleyebilen ÝHA'lar, bununla da kalmýyor; ÝHA'lar istasyonlarýn yerine geçerek abonelere yazýlý ve sözlü mesajlar gönderebiliyor.



Suriye'de baþarýlý bir þekilde test edilen yeni ÝHA'larýn ileride yazýlý ve sesli mesajlarýn yanýnda video kayýtlarý da gönderebileceði belirtildi.



ÝHA'lar en kýsa zamanda Rus ordusunda hizmete girecek.



Rusya'nýn yeni ÝHA'larýnýn orduda daha önce kullanýlan Orlan-10 insansýz hava araçlarýndan geliþtirildi.



ÝHA'lar 3G ve 4G kablosuz haberleþme teknolojilerini de kapsayacak þekilde modernize edilen Leer-3 gsm engelleyici terminalleriyle birlikte kullanýlacak.