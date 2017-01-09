Rusya'da karganın pasaport çalma anı kamerada

İvangorod Sınır Kapısı'nda bir karga aniden bir Estonya vatandaşının pasaportunu alarak uçtu. O anlar kameraya yansıdı.



Güvenlik güçleri karganın izini bulmak için özel eğitimli köpeklerden de yararlandı.



Fakat aramalar bir sonuç vermeyince talihsiz yolcu geçici kimlik belgesi almak için Estonya'nın St.Petersburg Başkonsolosluğu'na dönmek zorunda kaldı.



Pasaportun bir kaç gün sonra sınır kapısına yakın bir alanda bulunduğu, fakat bir sayfasının yırtılması yüzünden geçersiz olduğu da gelen son bilgiler arasında.