Rusya'dan 18 ülkeye vize muafiyeti

Turistler ve iş adamları için vize muafiyetinin uygulanmasının Uzak Doğu’nun turizm ve yatırım cazibesini arttıracağından emin olduğunu dile getiren Medvedev, bu bölgeye daha çok turist geldiğinde Uzak Doğunun ek gelir kaynağı oluşturulacağının altını çizdi.



Rusya Hükümeti sayfasından yapılan açıklamada, söz konusu listeye Türkiye, Cezayir, Bahreyn, Brunei, Hindistan, İran, Katar, Çin, Kuzey Kore, Kuveyt, Şam, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Suudi Arabistan, Singapur, Tunus ve Japonya olmak üzere 18 ülkenin dahil edildiği bildirildi.