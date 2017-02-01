Rusya'dan 23 Şubat'ta Mısır'a seferler başlıyor

İzvestiya, Rusya Federal Havacılık Kurumu'nun (Rosaviatsiya) 8 ve 9 şubat tarihlerinde Mısır'daki havalimanlarında gerçekleştireceği denetimlerin ardından uçuşları başlatma kararının resmen açıklanacağını kaydetti.



Gazeteye konuşan diplomatik bir kaynak, Rusya ile Mısır arasındaki uçuşlara başlama tarihinin daha önce 23 Şubat olarak bildirildiği, ancak bu tarihin Mısırlı yetkililerin tüm güvenlik şartlarını yerine getirmesi halinde geçerli olabileceğini aktardı.



Kaynak ayrıca güvenlik çalışmaların tamamlandığını ve Mısır'daki havalimanlarında Rus turistlerin kabulü için özel terminallerin tahsis edildiğini kaydetti.



Rusya Ulaştırma Bakanlığı'ndan ise bu tür kararların hükümet tarafından alındığı gerekçesiyle uçuşların başlangıç tarihi hakkında doğrulama gelmedi.



Şarm El-Şeyh havalimanından St.Petersburg'a gitmek üzere 31 Ekim 2015 tarihinde havalanan Rus Airbus A321 uçağı, terör saldırısı sonucunda Mısır'ın Sina Yarımadası'nda düşmüştü. Olayda 224 kişi hayatını kaybetmişti. Uçağın düşürülmesini IŞİD üstlenmişti.



Olayın ardından Rusya, 2015'in Kasım ayında güvenlik gerekçesiyle Mısır ile hava trafiğini askıya almıştı.