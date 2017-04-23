Rusya'dan Gazipaşa'ya ilk tarifeli sefer

Aeroflot Group’un markası olan Pobeda, Moskova’dan haftada üç gün karşılıklı sefer düzenliyor. Moskova'dan gelen 188 yolcu için tören düzenlendi.



TAV Gazipaşa İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı “Bölgenin turizm potansiyelinin hak ettiği yere gelmesi için, yerel yönetim başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışıyoruz. Katıldığımız fuarlarla, gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle Gazipaşa ve Alanya’yı yoğun bir şekilde tanıttık. Şimdi de bu çabalarımızın karşılığını görüyoruz. Alanya bölgesi, doğal güzellikleri ve kültürel değerleriyle Rus misafirlerimizin tatil tercihlerinde en ön sıralarda yer alıyor” dedi.



Pobeda Genel Müdürü Andrey Kalmykov “Uçuş ağımıza seyahat severler için heyecan verici yeni bir destinasyon eklemekten mutluluk duyuyoruz. Alanya Rus turistlerden yüksek talep görecek bir destinasyon olduğundan, müşterilerimize hızlı hareket ederek düşük fiyatlı biletlerden faydalanmalarını ve güneş aşıklarının cenneti olan Türk Rivierası’nda daima hatırlanacak bir tatil geçirmelerini öneriyoruz” diye konuştu.



