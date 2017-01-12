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Rusya'dan o yakınlaşmaya açıklama geldi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus pilotların Suriye hava sahasında ABD'ye ait savaş uçaklarına 'tehlikeli biçimde yaklaştığına' ilişkin resmi bir şikayet almadıklarını belirtti.

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"Rus pilotlar, ABD'li pilotlara ve koalisyonun diğer pilotlarına orada (Suriye hava sahası) yalnız ve görünmez olmadıklarını düzenli olarak hatırlatıyor" ifadelerini kullanan Konaşenkov, Rus pilotların tüm güvenlik kurallarına uyduklarını ve profesyonelce davrandıklarını söyledi.

Konaşenkov'un bu açıklamaları, Wall Street Journal gazetesine demeç veren ABD Hava Kuvvetleri yetkililerinin, Suriye hava sahasında Rus pilotların kendi çağrılarına yanıt vermediğini, bu nedenle onlarla çarpışmaktan endişelendiklerini anlattıkları haberin yayınlanmasını izledi.

Konaşenkov, gazetenin haberinde açıklamasına yer verilen ABD Hava Kuvvetleri yetkilisi Charles Corcoran'a ilişkin de şunları söyledi:

"ABD tarafı, video konferanslarda bu meseleyi (yakın uçuşlar) hiç gündeme getirmedi. O nedenle General Corcoran tarafından yapılan açıklamalar, kendi dürüst fikirleri mi, yoksa generalin kendisi, ABD yönetiminin görevden ayrılmadan önce sahnelediği Rusofobik oyunun bir parçası mı, anlamak zor."
 

"Rus pilotlar, ABD'li pilotlara ve koalisyonun diğer pilotlarına orada (Suriye hava sahası) yalnız ve görünmez olmadıklarını düzenli olarak hatırlatıyor" ifadelerini kullanan Konaşenkov, Rus pilotların tüm güvenlik kurallarına uyduklarını ve profesyonelce davrandıklarını söyledi.

Konaşenkov'un bu açıklamaları, Wall Street Journal gazetesine demeç veren ABD Hava Kuvvetleri yetkililerinin, Suriye hava sahasında Rus pilotların kendi çağrılarına yanıt vermediğini, bu nedenle onlarla çarpışmaktan endişelendiklerini anlattıkları haberin yayınlanmasını izledi.

Konaşenkov, gazetenin haberinde açıklamasına yer verilen ABD Hava Kuvvetleri yetkilisi Charles Corcoran'a ilişkin de şunları söyledi:

"ABD tarafı, video konferanslarda bu meseleyi (yakın uçuşlar) hiç gündeme getirmedi. O nedenle General Corcoran tarafından yapılan açıklamalar, kendi dürüst fikirleri mi, yoksa generalin kendisi, ABD yönetiminin görevden ayrılmadan önce sahnelediği Rusofobik oyunun bir parçası mı, anlamak zor."

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