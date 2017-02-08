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Rusya'nın , ABD'den nükleer silah beklentisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ilkbahar aylarında gözden geçirmeyi planladığı nükleer silah doktrininde, bu silahların sınırsız kullanma olasılığından vazgeçmesini umduklarını belirtti.

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ABD Hava Kuvvetleri Komutanı David Goldfein, ülkenin nükleer silah doktrinini önümüzdeki bahar aylarında gözden geçirebileceğini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, nükleer silah dahil doktrinlerdeki değişikliklerin tamamen normal bir iş olduğunu kaydetti: "Mesele şu ki, mevcut doktrin hangi yönden gözden geçirilecek. Doktrinin yeni versiyonunun mevcut olandan farklı olarak nükleer silahların Washington tarafından sınırsız kullanma olasılığını öngörmemesini ummayı isterdik" dedi.

Mevcut doktrinin, ABD'nin hayati öneme sahip çıkarlarını ilgilendiren tüm durumlarda nükleer silahı kullanma olasılığını öngördüğünü hatırlatan kaynak, "Bu ne anlama geliyor? Kimse bilmiyor. Bunu ABD idaresi belirleyecek. Net bir şey yok. Bu da ABD doktrinini Rus doktrininden ayıran en büyük fark. Rus doktrininde nükleer silahın kullanılabileceği durumlar net bir biçimde anlatılıyor" dedi.

ABD Kongresi, her yeni yönetimden yeni nükleer silah doktrini talep ediyor.

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