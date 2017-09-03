Ryanair Alitalia'nın 90 uçağına talip oldu

Ryanair CEO'su Michael O'Leary tarafından yapılan açıklamada, iflas eden Alitalia'nın 90 uçağını pilotlar, kabin ekibi ve rotalarında büyük oranda değişikilik yapmadan işletmek için teklif vereceklerini belirtti.



O'Leary Alitalia için farklı tekliflerin olacağını belirtirken, bu durumda kendileri için en uygun olan şekilde teklif vereceklerini belirttir ve 90 uçak için 2 Ekim tarihine kadar tekliflerini ileteceğini ifade etti.



On yıl içinde ikince kez iflas eden Alitalia'da iflas açıklamasından sonra 6 aylık süre için İtalya hükümeti şirkete 600 milyon euro kredi vermiş ve 6 ay içinde şirketin yeniden yapılandırılmasına, satışına ya da kapatılmasına karar verilebileceği belirtilmişti.



Alitalia için flaşm bir hamle yapmaya hazırlanan Ryanair'den, iflas açıklayana Airberlin içinde önemli bazı açıklamalar yapılmıştı.



Airberlin'in flaş iflas kararı sonrasında, O'Leary Reuters'e verdiği demeçte Air Berlin'in tamamını istediklerini açıklamıştı.