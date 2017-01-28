Ryanair'in tatil promasyonu bir ayda sonlandı
İrlanda merkezli 'ucuzcu' havayolu şirketi Ryanair'in tatil satışı macerası bir ayda son buldu.
Avrupa’da düşük maliyetli havayolu sektörünü domine eden İrlanda merkezli Ryanair, Aralık 2016’da başlattığı tatil satışlarını bir ay içinde durdurdu.
Şirketin tatil pazarladığı Ryanair Holidays sitesine 20 Ocak 2017’den beri ulaşılamazken, bu tarihe kadar satılan tatillerin durumdan etkilenmeyeceği bildirildi.
Ryanair, 2 Aralık’ta İspanyol otel satış acentesi Logitravel ve Iberostar Grubu’na bağlı incoming acentesi World2Meet ile partnerlik kurarak tatil satışlarına başlamıştı.
Ryanair’in şubat ayının ortalarında yeni partner ya da partnerlerle Ryanair Holidays’i yeniden faaliyete geçirmeyi planladığı belirtiliyor.
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