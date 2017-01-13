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S400'ler Moskova'da göreve başladı

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, S-400 füze savunma sistemi Moskova bölgesindeki koruma görevine başladı.

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Bakanlık’tan yapılan açıklamada “Rus Hava Kuvvetleri’nin Moskova bölgesi birimine tahsis edilen S-400 füze savunma sistemi 11 Ocak Çarşamba günü Moskova ve Rusya’nın merkezi sanayi bölgesinde görevine başladı” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, Rus Hava Kuvvetleri’nin bu yıl dört adet daha uzun menzilli S-400 füze savunma sistemine sahip olacağını belirtildi.

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