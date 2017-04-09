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Sani Şener, ACİ toplantısında yasakaları konuştu

TAV CEO'su Sani Şener, ACI Havalimanları Birliği Yönetim Kurulu Toplantısında ABD ve İngiltere'nin getirdiği yasağı gündeme taşıdı.

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Şener, facebook hesabından konuyla ilgili şu paylaşımda bulundu:

“ACI Havalimanları Birliği Yönetim Kurulu Toplantısında Ipadleri uçak içine alamama yasağına karşı yaptığım konuşmamı ve sunumumu ve bu konuda USA ve Avrupa havalimanları temsilcileri başta olmak üzere tüm kıta temsilcileri kabul etti.

Airbus ve Boeing uçaklarını THY, Emirates ve Qatar'a satarken iyi, bu havayolları başarı olduğu zaman kötü. Amerika'ya uçmalarını engellemeye çalış, hem de güvenliği bahane ederek.

Bir gate den binenler ipadle binebiliyor, Amerika'ya gidenler hemen yan gate den kullanamıyor... Halledeceğiz İnşallah...”

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