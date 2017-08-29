SAS uçakta en hızlı WİFİ servisini sunacak

Danimarka, Norveç ve İsveç devletlerinin yüzde 50’sinin sahibi olduğu havayolu şirketi, 500 milyon kronluk yatırımla Avrupa uçuşlarında müşterilerine Avrupa’nın en hızlı Wi-Fi servis imkanı sunmayı planlıyor.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan SAS Başkanı ve CEO’su Rickard Gustafson, “minimum 12 Mbps internet hızı ile müşterilerimiz kabinde rahatlıkla çalışabilecek, online film ve ya dizi izleme keyfini yaşayabilecek” dedi.



Uçakların bir çoğunda internetin düzgün çalışmadığının da altını çizen Gustafson, “Eski bir dial-up modem gibi. Ancak bizim planladığımız tamamıyla farklı bir şey” diye konuştu.



Hizmetteki 70’inci yılını kutlayan SAS, bu servisin 2017 yılının ikinci yarısından sonra verilmeye başlanacağını duyurdu.



Haziran ayında yapılan pilot grevine rağmen, 2016 yılının ikinci çeyreğindeki gelirinin 11 milyar 133 milyon kron olduğunu kaydeden SAS, net karının ise 805 milyon kron olduğunun altını çizdi.

