Şayrat Üssü görevine normal devam ediyor
ABD’nin vurduğu Suriye ordusuna ait Şayrat Üssü’nün saldırıdan fazla etkilenmediği ve normal şekilde devam ettiği belirtildi.
Şayrat Üssü'nden bir kaynak Sputnik'e yaptığı açıklamada "Üs normal şekilde çalışmaya devam ediyor, üste gerekli görevleri yerine getiriliyor ve teröristleri vurmaya yönelik uçuşlar gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.
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