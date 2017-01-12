S.B. 2017'de helkopter filosunu büyütüyor

Şimdiye kadar binlerce hastaya ücretsiz hizmet veren, hayat kurtaran ambulans helikopter filosuna 3 yeni helikopter daha eklenecek.



Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın yaptığı açıklamaya göre bu yıl filoya katılacak olan 3 helikopterin yanı sıra bir adette uzun menzilli uçak alınacak.