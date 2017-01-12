S.B. 2017'de helkopter filosunu büyütüyor
Sağlık Bakanlığı tarafından yaklaşık sekiz yıl önce başlatılan ambulans helikopter uygulamasında 2017 yılında filo genişletiliyor.
Şimdiye kadar binlerce hastaya ücretsiz hizmet veren, hayat kurtaran ambulans helikopter filosuna 3 yeni helikopter daha eklenecek.
Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın yaptığı açıklamaya göre bu yıl filoya katılacak olan 3 helikopterin yanı sıra bir adette uzun menzilli uçak alınacak.
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