Schiphol Havalimanı'na gidecekler dikkat!

Seyahat acenteleri yolcuları hangi konulara dikkat etmeleri konusunda uyarırken, yetkililer daha az el bagajı getirilmesini tavsiye etti.

Geçtiğimiz Mayıs tatilinde Schiphol’de yaşanan yoğunluk zirveye ulaşmış bir çok yolcu mağdur olmuştu.



Bu durumun Yaz tatilinde tekrar etmeyeceği sözünü veren Schiphol’de özellikle pasaport kontrolleri ve uçağa geçiş kapılarında yoğunluklar aksaklıklara neden oluyor.



Seyahat acenteleri, yolcuların bazı konularda bilinçli davranarak havalimanına yaşanan sorunları azaltabileceklerini belirtiyor.



Yolcuların hangi konulara dikkat edebileceklerini ve özellikle de en az 3 saat öncesinden havalimanında olmaları gerektiğini vurgulayan yetkililer, Schiphol’ün yetersiz kaldığını ifade ediyor.



Schiphol’de yaşanan sorunlar Bakanlık ile görüşülmüş ve bir an önce çözüm üretileceği aktarılmıştı. Ancak aynı sorunların halen devam etmesi yetkililer arasında , ”Schiphol üzerine düşeni yapmıyor ” yorumlarına neden olduğu tartışılıyor.