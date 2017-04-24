Schiphol Havalimanı’na greçici terminal
Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda artan yolcu kapasitesi terminalde tıkanmalara neden olunca geçici bir çözüm bulundu.
Royal Schiphol Group’un aldığı kararla, havalimanına geçici bir terminal ekleniyor.
Yıllık 2 milyon kapasiteli olacak terminal, sadece AB ülkelerinden gelen yolcuların vizesiz geçişlerinde kullanılacak.
Check-in ve güvenlik kapasitesi genişletilecek olan terminal önümüzdeki üç yıl boyunca hizmet vermeyi hedefliyor.
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