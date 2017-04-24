Schiphol Havalimanı’na greçici terminal

Bekir Bozdağ'dan önemli açıklamalar

Adalet Bakanı Bozdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu hala kampanyadaymış gibi devam ediyor. Sanki yarın oylama var da vatandaş yarın oy kullanacakmış gibi algı operasyonuna devam ediyor" dedi.