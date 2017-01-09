Schiphol Havalimanı'ndan ilginç bir kare
Havalimanları inşa edildiğinde şehrin oldukça uzak bölgelerinde olmalarına rağmen, günümüzde şehirlerin büyümesiyle yerleşim bölgelerinin ortasında kalmaya başladı.
Dünyanın hemen her noktasında geçerli olan bu kural beraberinde ilginç fotoğrafların da ortaya çıkmasına neden oluyor.
İşte onlardan biri, Amsterdam Schiphol Havalimanı. Uçakların iniş anında böylesi ilginç fotoğrafları ortaya koyuyor.
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