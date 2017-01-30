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Sevgililer gününde havalimanlarında süprizler var

BTA’nın sevilen markalarından Cakes&Bakes, 14 Şubat’ı sevgi dolu lezzetlerle kutluyor.

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Cakes&Bakes, Sevgililer Günü için özel sürprizler sunuyor. Cakes&Bakes’in hünerli şeflerinin hazırladığı ayıcık figürüyle süslenmiş iki kişilik pastası ve kırmızı kalple taçlandırılmış red velvet cupcake’leri sevgisini en tatlı şekilde göstermek isteyenlerin tercihi olacak.

Cakes&Bakes Türkiye’de İstanbul Atatürk Havalimanı iç ve dış hatlar bölümünde, Ankara Esenboğa Havalimanı iç ve dış hatlar bölümünde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı, UNIQ İstanbul içinde yer alan Foods in the Woods, Yenikapı ve Bostancı İDO iskeleleri, Yenikapı-Bursa ve Yenikapı-Bandırma hatlarında sefer yapan hızlı feribotlarda, İstanbul Fenerbahçe ve Bostancı BP benzin istasyonlarında misafirlerini bekliyor.

Cakes&Bakes, yurtdışında ise Hırvatistan, Tunus, Makedonya, Salalah, Medine ve Riga’da hizmet veriyor.

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