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Sevgililer gününe özel uçuş

14 Şubat Sevgililer Günü’nde İstanbul semaları ilginç bir aktiviteye sahne oldu. Özel bir havacılık şirketine ait bir helikopter, kalkışından sonra özel bir rota üzerinde uçtu.

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Flightradar24’ten takip edilen rotada, helikopterin pilotu uçuşunu kalp çizerek tamamladı.

Büyük kalbin içindeki küçük kalbi ise tarihi yarım ada üzerinde çizdi.

Yaklaşık 20 dakika süren uçuşta, TC-HKO tescilli A119 tipi helikopter kalktığ heliport’a inerek bu özel uçuşunu tamamladı.

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