Sevgililer gününe özel uçuş
14 Şubat Sevgililer Günü’nde İstanbul semaları ilginç bir aktiviteye sahne oldu. Özel bir havacılık şirketine ait bir helikopter, kalkışından sonra özel bir rota üzerinde uçtu.
Flightradar24’ten takip edilen rotada, helikopterin pilotu uçuşunu kalp çizerek tamamladı.
Büyük kalbin içindeki küçük kalbi ise tarihi yarım ada üzerinde çizdi.
Yaklaşık 20 dakika süren uçuşta, TC-HKO tescilli A119 tipi helikopter kalktığ heliport’a inerek bu özel uçuşunu tamamladı.
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