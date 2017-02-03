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Singapur Airlines'ın kargo uçağı acil indi

Singapur Havayolları’nın Amsterdam-Singapur seferini yapan B747 tipi kargo uçağı acil indi.

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Amsterdam Schiphol’den kalkan B747-800F tipi kargo uçağı tırmanış esnasında 3 numaralı motorunda olağandışı performans ve yüksek titreşim yüzünden geri dönme kararı aldı.

Avherald raporuna göre, uçağın kalkıştan 70 dakika sonra sorunsuz olarak Schiphol’e geri döndüğü belirtildi.

Uçağın iniş sonrası bakıma alındığı belirtildi.

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