Singapur hava trafiğinde drone kullanacak

NTU’lu profesörler Low Kin Huat ve Mohamed Faisal tarafından yürütülen proje kapsamında şehilerde drone’lara denetleme ve engelleme sistemlerinin yanı sıra kalkış, iniş bölgeleri de tasarladı.



Bununla birlikte geliştirilen en önemli özellikse drone’ların hızını ve şeritlerini denetleyebilen bir sistem olduğu açıklandı.