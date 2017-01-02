Singapur hava trafiğinde drone kullanacak
Nanyang Teknoloji Üniversitesi (NTU) Singapur’da yoğunlaşan uçuşları dikkate alarak drone’lara özel bir hava trafiği kontrol mekanizması planlamaya başladı.
NTU’lu profesörler Low Kin Huat ve Mohamed Faisal tarafından yürütülen proje kapsamında şehilerde drone’lara denetleme ve engelleme sistemlerinin yanı sıra kalkış, iniş bölgeleri de tasarladı.
Bununla birlikte geliştirilen en önemli özellikse drone’ların hızını ve şeritlerini denetleyebilen bir sistem olduğu açıklandı.
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