Singapur Havayollarý, 2017'de uçuþ sayýlarýný arttýrýyor

Avustralya Melbourne'e, 17 Temmuz 2017'den itibaren 28 haftalýk uçuþ yerine 31 haftalýk uçuþ yapýlýrken, Brisbane'e 22 Aðustos 2017 tarihinden itibaren haftada 24 uçuþ yerine 28 uçuþ yapýlacak. 4 Haziran 2017'den itibaren Sidney'e haftada 31 yerine 33 defa uçuþ yapýlacak. En yoðun dönemdeki talepleri karþýlamak için 18 Haziran - 30 Eylül 2017 arasýnda Sidney'e uçuþ sýklýðý haftalýk 35 uçuþa çýkartýlacak.



Avrupa'da Roma'ya, Temmuz 2017'den geçerli olmak üzere haftada iki uçuþ yerine dört uçuþ yapýlacak. Daha önce de duyurulduðu gibi, Moskova ötesindeki yeni varýþ noktasý Stockholm için sunulacak hizmetin baþlayacaðý tarih olan 30 Mayýs 2017'den itibaren geçerli olmak üzere Moskova'ya haftada dört yerine beþ defa uçuþ yapýlacak.



Güneydoðu Asya'da, Bangkok’a yapýlan uçuþlarýn sýklýðý 26 Mart 2017'den itibaren günlük beþ uçuþtan altýya çýkartýlacak. Ho Chi Minh City'ye, haftada 17 uçuþ yerine, ayný günden itibaren geçerli olmak üzere haftada 19 uçuþ gerçekleþtirilecek.



Batý Asya'da, Hindistan'ýn Ahmedabad kentine, 26 Mart 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, mevcut olarak yapýlan üç uçuþ yerine haftada dört uçuþ yapýlacak ve bununla beraber Bangladeþ'in baþkenti Dhaka'ya 19 Temmuz 2017'den itibaren geçerli olmak üzere haftada yedi uçuþ yerine 10 uçuþ yapýlacaktýr. Ek hizmetler düzenleyici makamlarýn onayýna tabidir. Biletler çeþitli daðýtým kanallarý vasýtasýyla kademeli olarak satýþa sunulacaktýr.