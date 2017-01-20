Sinop Havalanı Aralık ayında 8 bin yolcu ağırladı

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2016 yılı Aralık Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Aralık ayında Sinop Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 7 bin 678, dış hatlar 569, toplamda ise yüzde 5 artışla 8 bin 247oldu.



2016 Yılı Aralık ayında Sinop Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 62 oldu.



Dış hatlar 6 olmak üzere toplam uçak trafiği 68’e ulaştı. 2016 Yılı Aralık ayında Sinop Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 33 artışla 87 ton olarak gerçekleşti.



1 YILLIK GERÇEKLEŞMELER



2016 Yılı Aralık Sonu gerçekleşmelerine göre; Sinop Havalimanı’ndan; 90 bin 547 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 888’e, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise 859 tona ulaştı.