Sırbistan ve Belarus'tan anlaşma

Zambak.ba’da yer alan habere göre, Sırbistan Hava Kuvvetleri için "düne kadar Sırbistan'ın sahip olabilmesi imkansız olan" sistemler ve savaş uçaklarını "kelepir fiyatlarla" alma konusunda gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında Vuçiç, iki ülkenin ortak üretimin yanı sıra ortak bir marka oluşturma konusunda da fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.



Sırbistan ve Belarus, Rusya'nın da katılımı ile son iki yıldır "Slav Kardeşliği" başlıklı ortak askeri tatbikatlar gerçekleştiriyor.



NATO'nun Hırvatistan'ı silahlandırmaya başlamasının ardından silah alımında agresif bir politika takip ettiği gözlenen Sırbistan ayrıca Rusya'nın önümüzdeki aylarda hibe edeceği 6 adet savaş uçağı ile bölgenin en güçlü filosunu kurmayı amaçlıyor.