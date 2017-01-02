Sis Adıyaman uçuşlarını iptal ettirdi
Adıyaman’da gece saatlerinde başlayarak sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren sis hayatı olumsuz etkilerken sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.
Kent merkezini tamamen etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düşerken araç sürücüleri zor anlar yaşadı.
Gece saatlerinde başlatan ve sabah saatlerine kadar devam eden yoğun sis nedeniyle İstanbul-Adıyaman, Ankara- Adıyaman uçak seferlerinin iptal edildiği öğrenildi.
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