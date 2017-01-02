Sis Adıyaman uçuşlarını iptal ettirdi

Kent merkezini tamamen etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düşerken araç sürücüleri zor anlar yaşadı.



Gece saatlerinde başlatan ve sabah saatlerine kadar devam eden yoğun sis nedeniyle İstanbul-Adıyaman, Ankara- Adıyaman uçak seferlerinin iptal edildiği öğrenildi.