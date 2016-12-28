Sis Ağrı'ya inmeye izin vermiyor
Ağrı'da dün etkili olan sis, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.
Kentte özellikle dün akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun sis yüzünden Türk Hava Yollarının Ankara-Ağrı seferini yapan uçağı, Ahmed-i Hani Havalimanı çevresinde görüş mesafesinin düşüklüğü dolayısıyla Erzurum Havalimanına inmek zorunda kaldı.
Ağrı'daki yoğun sis sebebiyle, THY'nin İstanbul-Ağrı arasındaki uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.
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