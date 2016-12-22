Sis Çin'de 200 seferi iptal ettirdi



Pekin 5 gündür alarm durumuna geçerken, şehir ve çevresinde havadaki partikül oranı Dünya Sağlık Örgütü tarafından altında olması tavsiye edilen sınırın 32 katına ulaştı



Hava kirliliği yalnızca başkent Pekin’i tehdit etmiyor. 20’den fazla şehirde yaşayanlar aynı tehditle karşı karşıya.



200 uçak seferi yeterli görüş mesafesi olmadığı gerekçesiyle iptal edilirken, birçok endüstriyel tesiste üretim durduruldu, okullar tatil edildi ve halka zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları tavsiye edildi.