Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

Sis Çin'de 200 seferi iptal ettirdi

Çin’in bazı bölgelerinde hava kirliliği sağlığı tehdit eden boyutlara ulaşırken, uçuşlarda bu durumdan etkilendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x


Pekin 5 gündür alarm durumuna geçerken, şehir ve çevresinde havadaki partikül oranı Dünya Sağlık Örgütü tarafından altında olması tavsiye edilen sınırın 32 katına ulaştı

Hava kirliliği yalnızca başkent Pekin’i tehdit etmiyor. 20’den fazla şehirde yaşayanlar aynı tehditle karşı karşıya.

200 uçak seferi yeterli görüş mesafesi olmadığı gerekçesiyle iptal edilirken, birçok endüstriyel tesiste üretim durduruldu, okullar tatil edildi ve halka zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları tavsiye edildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Moskova'da metroda korkutan patlama

Moskova"da metroda korkutan patlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Rus Büyükelçi Karlov için Moskova'da cenaze töreni yapıldı

Rus Büyükelçi Karlov için Moskova'da cenaze töreni yapıldı

Sanatçılar Trump'a karşı kızı Ivanka'dan yardım istedi

Sanatçılar Trump'a karşı kızı Ivanka'dan yardım istedi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA