Sis Londra'da da uçuşları engelliyor

Dün Heathrow Havalimanı’nda 100’den fazla uçuşunda sis yüzünden iptal edildiği belirtilirken, sisli havanın bugünde etkisini sürdürdüğü ve uçuşlarda gecikmeler yaşandığı açıklandı.



Heathrow Havalimanı’nda yapılan açıklamada yolcuların uçuşlarını havalimanına gelmeden önce kontrol etmeleri konusunda uyarıda bulunuldu.



Ayrıca London City Havalimanı’nda da sis yüzünden bazı uçuşların yapılamadığı belirtildi.



Gatwick, Stansted,Southampton ve Edinburg Havalimanları’ndan da yapılacak olan uçuşlar için de gecikmelere karşı yolculara uyarı yapıldı.