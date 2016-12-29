Sivas'ta bazı uçak seferleri iptal
Sivas'ta hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Sivas Nuri Demirağ Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan bugün saat 09.25'te yapılması planlanan PC 2460 sefer sayılı uçuş, Sivas'taki havalimanı çevresinde etkili olan fırtına nedeniyle gerçekleştirilemedi.
İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 19.15'te yapılması planlanan TK 2660 sefer sayılı uçuş ise İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
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