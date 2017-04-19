Sivrihisar Sportif Havacılık Merkezi, 2017 faaliyeterini açıkladı

Son derece zengin ve ğelenceli bir yıla hazırlanan Sivrihisar’ın 2017 etkinlik takvimi şöyle:



1- Kağıt Uçak Yarışması / 23 Nisan 2017 – İlk olarak, geleceğin havacıları için bir Sosyal Sorumluluk Projesi olan ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda düzenlenen “Kağıt Uçak Yarışması” ile, çocuklar havacılığa ilk adımlarını atmış olacak.



2- Türkiye Pilotlar Günü Kutlaması / 29 Nisan 2017 – “Türkiye Pilotlar Günü” sebebiyle pilotlar ve aileleri, keyifli bir günün ardından gece hangar parti ile eğlenceli zamanlar geçirecekler.



3- Uçmayan Köy Kalmasın 4 / 13 Mayıs 2017 – Köylülerimizi gökyüzüyle tanıştırmak için düzenlenen bir Sosyal Sorumluluk Projesi daha: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla geçtiğimiz yıl başlayan ve bu yıl da devam eden “Uçmayan Köy Kalmasın 4” ile Dutlu ve Ertuğrul Köyleri uçuyor.



4- Model Uçak ve Helikopter Festivali / 19-20-21 Mayıs 2017 – Bu yıl İLK kez yapılacak olan “Model Uçak ve Helikopter Festivali”nde, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birbirinden değerli katılımcılar, seyirciler ile buluşacak. 7’den 70’e herkesin katılımına açık olan bu festivalde gökyüzü renk renk model uçak ve helikopterlerle şenlenecek.



5- Sivrihisar Hava Yarışları / 01-02 Temmuz 2017 – Bu yıl ikincisi düzenlenen ve geleneksel hale gelen “SHY 2017 – Sivrihisar Hava Yarışları”nda, 4 ayrı kategoride yarışan pilotlar seyircilere enfes anlar yaşatacak. Günün sonunda düzenlenen ödül töreni ve hangar parti, pilotların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacak.



6- Paraşüt Günleri / 15-16 Temmuz 2017 – Sivrihisar Hava Parkı’nda bir İLK daha, “Paraşüt Günleri” seyircilere gökyüzünde rengarenk görsel bir şölen yaşatırken, bu sporu yapma fırsatını meraklılara sunuyor. Herkese açık ve iki gün boyunca sürecek olan bu etkinlik adrenalin tutkunları için eşsiz bir deneyim olacak.



7- Sivrihisar Uluslararası Hava Gösterileri / 16-17 Eylül 2017 – Birincisi 2015 yılında yaklaşık 10000 seyirci huzurunda gerçekleştirilen “Sivrihisar Uluslararası Hava Gösterileri” bu yıl da gerçekleştirilecek olan muhteşem bir organizasyon



Sivrihisar Uluslararası Hava Gösterileri – SHG Airshow 2017” sırasında izleme fırsatı bulunacak pilotlardan bazılarıysa şöyle:



Türkiye’nin Akrobasi Pilotu Ali İsmet Öztürk,



Türkiye’nin İLK Sivil Profesyonel kadın Akrobasi Pilotu Semin Öztürk,



Alman Akrobasi Pilotu Tim Tibo,



İngiliz Helikopter Pilotu Georgina Hunter Jones,



İngiliz Pilot Bob Pooler ve Amerikalı Akrobasi Pilotu Barrett Brummett gösterileriyle seyircilerine unutulmaz anlar yaşatacak.



İtalya’dan katılan Pioneer Team, tecrübeli akrobasi pilotlarının gökyüzünde yaptıkları zarif manevralar ve rengarenk ışıklar eşliğinde gün batımında yapacağı gösteri uçuşu ile seyircilerine muhteşem bir görsellik sunacak.



Paramotor ve Paraşüt Gösterileri, Model Uçak & Helikopter Gösterileri, Planör Gösterisi, Gyrocopter Gösterisinin yanı sıra MD-500 Helikopter Gösterisi bu etkinlikte yer alacak.



Buna ilave olarak, geleneksel “Uçak Pistinde Bisiklet Yarışı”, bu sene 2. kez düzenleniyor.



8- Geleneksel Cumhuriyet Fotoğrafı / 29 Ekim 2017 – Her yıl 29 Ekim’de düzenlenerek geleneksel hale gelen bu etkinlik, Cumhuriyet coşkusuyla atan kalpleri bir araya getiriyor.



İlk olarak 2014 yılında 30 kişinin katılımı ile gerçekleşen bu özel fotoğrafta, 2015 yılında 500 kişi, 2016 yılında ise 861 kişi yer aldı.



Bu sene ise etkinliğe en az 1000 kişinin katılması bekleniyor.



Herkesin katılımına açık olan bisiklet yarışında seyircilerin ve katılımcıların zevkli vakit geçirmesi bekleniyor.



“Sivrihisar Uluslararası Hava Gösterileri” sırasında geleneksel olarak düzenlenen bir diğer etkinlik ise “Hava Fotoğraf Yarışması.”



Tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçıların katılımına açık olan bu yarışmanın neticeleri merakla bekleniyor.



Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Hakkında:



S.U.S.H.M., Necati Artan Tesisleri, 2014 Mart ayında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından gerekli izinler alınarak hava parkı olarak faaliyetine başladı.



S.U.S.H.M.’nin misyonu, ülkemizdeki HAVACILIK KÜLTÜRÜ’nün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yönünde. Hava parkında uçuşların yanı sıra, paraşüt atlayışları, paraşüt eğitimleri, uçuş eğitim okulları ile akademik birimlerin düzenlediği eğitimler/kamplar, model uçak eğitimleri, model uçak gösterileri ve akrobasi gösterileri yapılmaya devam ediyor.