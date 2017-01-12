Southwest’in uçak camını kuş bu hale getirdi

LAX’den kalkan B737-700 tipi uçak tırmanışını sürdürdüğü sırada kuş sürüsüne yakalandı.



Bunun üzerine uçağın pilotları LAX’e geri dönme kararı aldı ve uçak kalkıştan 35 dakika sonra meydana sorunsuz indi.



Uçağın yolcu camında oluşan hasarda tehlikenin ne derece büyük olduğunu gösterdi.