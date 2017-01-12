Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

Southwest’in uçak camını kuş bu hale getirdi

ABD’li Southwest’in Los Angeles-San Francisco seferini yapan uçağı büyük tehlike atlattı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

LAX’den kalkan B737-700 tipi uçak tırmanışını sürdürdüğü sırada kuş sürüsüne yakalandı.

Bunun üzerine uçağın pilotları LAX’e geri dönme kararı aldı ve uçak kalkıştan 35 dakika sonra meydana sorunsuz indi.

Uçağın yolcu camında oluşan hasarda tehlikenin ne derece büyük olduğunu gösterdi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Özel kuvvetler El Bab'ı yerle bir etti!

Özel kuvvetler El Bab'ı yerle bir etti!

Tuna Nehri buz tuttu

Tuna Nehri buz tuttu

iPhone benzeri silah yaptılar

iPhone benzeri silah yaptılar

Cem Yılmaz Kocaeli'de laboratuvar açılışı yaptı

Cem Yılmaz Kocaeli'de laboratuvar açılışı yaptı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA