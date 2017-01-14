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Spice Jet’den Boeing'e 22 milyar dolarlık sipariş

Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Amerika Birleşik Devletleri merkezli Boeing, Hindistan’ın düşük maliyetli havayolu şirketi Spice Jet’den 22 milyar dolarlık sipariş aldı.

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Bir Hint hava yolu şirketiyle şimdiye kadar yaptığı en büyük anlaşma gereği, Boeing, SpiceJet’e 100 adet tek koridorlu Boeing 737 Max ve 55 adet Boeing 737 teslim edecek.

Bu modellerde Airbus’ın A320 modeli ile yarışan Boeing, anlaşma sayesinde Güneydoğu Asya pazarında önemli bir adım atmış oldu.

Anlaşma gereği ayrıca, SpiceJet’in 50 adet geniş gövdeli Boeing 777 ve Boeing 787 dreamliner satın alım opsiyonu da saklı tutuldu.

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