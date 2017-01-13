Şubat ayında Paris Sen Nehri'nde test edilecek

Le Parisien gazetesinin aktardığına göre, ince kanatları sayesinde su üzerinde yükselebilen uçan taksilerin test uçuşlarına şubat ayında Sen Nehri’nde başlanacak.



​Projenin mimarı Alain Thebault, "Şubat başında mühendislerin katılımıyla uçan taksinin test uçuşları yapılacak. Mart ayında da projeyi başından beri destekleyen Belediye Başkanı Anne Hidalgo bu küçük teknede seyahat edebilecek. Bu şaka değil. Sea Bubble, Sen Nehri’nin gelecekteki taksileri olacak" ifadelerini kullandı.