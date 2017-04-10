Suriye'den İncirlik açıklaması

İsrail’de istihbarat servisleri yakın olduğu belirtilen haber sitesi Debka, ABD’nin 2002 yılından bu yana aktif olarak kullandığı İncirlik’teki askerlerini çekmeyi planladığını yazdı.

Buna göre, İncirlik’teki askerleri Suriye’deki beş üsse konuşlandırılacak.

Suriye’nin kuzeyinde olduğu belirtilen söz konusu üslerin merkezi, IŞİD’in başkent ilan ettiği Rakka’nın 40 kilometre batısındaki Tabka olacak.

Diğer üslerse Rimelan’daki Hajar, Kamışlı’da hali hazırda hizmet veren iki üs ile Kobani’deki bir üs.

Tabka’nın İncirlik’teki 2500 ABD personeline ev sahipliği yapabilecek şekilde tasarlandığını kaydedilen haberde, “Çalışmalar sona erdiği, yükselen üsler olanak verdiğinde Rusya’nın Suriye’deki savaş uçağı ve helikopterlerinin sayısının iki katı kadar hava aracı konuşlandırabilecek” denildi.

ABD’nin bu kararı almasına gerekçe olaraksa ‘ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la arasındaki bağları soğutma istediği’ gösterildi.

Öte yandan haberde ABD gibi Almanya’nın da İncirlik’ten ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi.

Ankara ile son dönemde yaşanan gerilim nedeniyle bu yönde bir karar aldığı öne sürülen Berlin yönetiminin, İncirlik’teki askerlerini Kıbrıs ve Ürdün’e nakletmeyi planladığı kaydedildi.