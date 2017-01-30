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Tahran ABD elçisini Dışişlerine çağırdı

Tahran, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a geçici olarak uyguladığı ülkeye giriş yasağı nedeniyle ABD'yi temsil eden İsviçre Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, büyükelçinin kendisine konuyu Washington'a iletip Tahran'ın tepkisini aktaracağını söylediğini kaydetti.

İranlı vatandaşların terör saldırılarına hedef olduğunu ifade eden Kasımi, şöyle konuştu: "İsviçreli büyükelçiye İran vatandaşlarının on yıllardır ABD destekli terörist grupların hedefi olduğunu hatırlattık. Ki vatandaşlarımız terörle ilişkili olmadı. Onlar, yaşamayı seçtikleri toplumlarda kanunlara en çok saygı duyanlardan biri olarak kabul ediliyor."

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü imzaladığı kararnameyle İran, Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen vatandaşlarına 90 günlüğüne ülkeye giriş yasağı koydu.

Mültecilerin girişi ise 120 gün boyunca askıya alındı.

Trump, karara gerekçe olarak 'ABD'yi terör tehdidinden korumayı' gösteriyor.

İran Dışişleri Bakanlığı ABD'nin kararına misillemede bulunacağını açıklasa da, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, alınacak kararın geriye dönük olmayıp, geçerli vizesi olan ABD vatandaşlarının ülkeye kabul edileceğini belirtti.

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